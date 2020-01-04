Рождественские обряды помогут людям привлечь в дом удачу и достаток





Яркие огни на елке и гирлянды отпугивают нечистую силу, а сладости на столе помогают избежать неприятных ситуаций в новом году. Специалисты рекомендуют оформлять его в золотистом или красном цвете, а под каждую тарелку положить монету, которую потом нужно носить в кошельке. Перед Рождеством нужно рассчитаться со старыми долгами, а также никому ничего не одалживать.Для сохранения здоровья предки всегда умывались холодной водой, но еще обращали внимание на гостей, которых встречали в канун праздника. Появление мужчины всегда считалось хорошим знаком, также важно приглашать нечетное количество людей или одиноких особ. Хорошее настроение перед Рождеством притягивает удачу, а во время разговоров не стоит затрагивать вопросы, вызывающие споры, чтобы сохранить мир в семье.