Ангелина Вовк устроила заплыв в бассейне с мандаринами на отдыхе в Гаграх

В новом году Ангелина Вовк пожелала публике быть здоровыми и спортивными, а также порекомендовала чаще плавать. Артистка на своем примере продемонстрировала положительную для тела тренировку, а также отметила, что купается зимой в проруби, катается на горных лыжах, танцует и поет. По мнению звезды, это поможет ей увеличить срок жизни, который люди зачастую уменьшают своей “невоздержанностью, беспорядочностью и безобразным обращением с собственным организмом”. На опубликованном ролике звезда показала, как плавает в бассейне с мандаринами, а в конце она продемонстрировала, что их можно есть.Известно, что на отдых в Гагры звезда отправилась без своего молодого возлюбленного Михаила Куницына. В комментариях подписчики адресовали Ангелине Вовк много комплиментов, пожелали долгих лет жизни и поздравили со званием народной артистки.