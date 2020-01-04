Ксения Алферова скорбит по покойному Александру Абдулову: "Поверить в это сложно"

Ксении Алферовой до сих пор трудно поверить в то, что ее отца больше нет в живых. На снимке рядом с ней запечатлен Александр Абдулов, который удочерил будущую артистку после того, как женился на ее матери. Проблемы со здоровьем у него начались в 2007 году. После операции он начал страдать из-за болезней сердца, а дальше узнал об онкологии. Известный актер скончался в возрасте 54 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище.В комментариях под записью Ксении Алферовой поклонники поддержали кумира в тяжелый момент, а также многие отметили талант Абдулова.