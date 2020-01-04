Ксения Алферова скорбит по покойному Александру Абдулову: "Поверить в это сложно"
Актриса Ксения Алферова в Instagram рассказала о нелюбви к 3-му января. В этот день умер Александр Абдулов, по которому скорбит звезда.
Ксении Алферовой до сих пор трудно поверить в то, что ее отца больше нет в живых. На снимке рядом с ней запечатлен Александр Абдулов, который удочерил будущую артистку после того, как женился на ее матери. Проблемы со здоровьем у него начались в 2007 году. После операции он начал страдать из-за болезней сердца, а дальше узнал об онкологии. Известный актер скончался в возрасте 54 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище.
В комментариях под записью Ксении Алферовой поклонники поддержали кумира в тяжелый момент, а также многие отметили талант Абдулова.
Ксении Алферовой до сих пор трудно поверить в то, что ее отца больше нет в живых. На снимке рядом с ней запечатлен Александр Абдулов, который удочерил будущую артистку после того, как женился на ее матери. Проблемы со здоровьем у него начались в 2007 году. После операции он начал страдать из-за болезней сердца, а дальше узнал об онкологии. Известный актер скончался в возрасте 54 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище.
В комментариях под записью Ксении Алферовой поклонники поддержали кумира в тяжелый момент, а также многие отметили талант Абдулова.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:35