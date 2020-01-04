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Новая Skoda Octavia vRS 2020 модельного года получит гибридную установку

Недавно выпущенная чешской компанией Skoda заряженная версия Octavia vRS 2020 модельного году в будущем должна получить линейку высокопроизводительных двигателей. Кроме того, впервые в истории семейства vRS в линейке силовых установок появится также гибрид.
Новая Skoda Octavia vRS 2020 модельного года получит гибридную установку

Гибридная Skoda Octavia vRS PHEV будет оснащена 4-цилиндровым 1,4-литровым турбированным двигателем, а в новой модели должен появиться 2,0-литровый турбированный агрегат от компании Volkswagen серии ЕА888. По большому счету, компания делает все возможное, чтобы будущее поколение Skoda Octavia vRS стало самым мощным в истории. В этой связи, отмечают эксперты, есть смысл ожидать, что бензиновая версия автомобиля будет развивать порядка 245 лошадиных сил мощности и сможет похвастаться 400 Нм максимального крутящего момента. Куда более сложной задачей при создании vRS PHEV для инженеров марки станет снижение массы автомобиля и сохранение его прежней маневренности и управляемости.

Сообщается также, что версия vRS PHEV может оказаться немного медленнее бензинового сородича на прямой. Зато ее аккумуляторная батарея позволит передвигаться на полностью электрической тяге с запасом хода до 50 километров. Это должно стать серьезным преимуществом новинки перед большинством конкурентов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:21

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