Внучка Софии Ротару сразилась на ринге с Брэдли Купером





Внучка известной певицы Софии Ротару – 19-летняя София Евдокименко, - живет и учится в США. Недавно девушка рассказала о том, как ей довелось выйти на ринг, чтобы сразиться со знаменитым голливудским актером Брэдли Купером.Как оказалось, София Евдокименко увлекается боксом, в рамках этих тренировок ей однажды выпал шанс помериться силами с голливудской знаменитостью. Внучка народной артистки, как известно, живет в Нью-Йорке и учится в местной элитной дизайнерской школе Parsons. Она увлекается пением, пилатесом, подрабатывает моделью, а теперь занимается боксом. Не так давно в stories на своей страничке в Instagram родственница певицы рассказала о том, как ей посчастливилось потренироваться с бывшим избранником знаменитой российской модели Ирины Шейк. Отвечая на вопросы подписчиков, попросивших рассказать о самой запоминающейся истории из тех, что приключались с ней в «Большом яблоке», Евдокименко вспомнила именно это событие. «Во время последней тренировки в 2019 году пришлось провести спарринг против Брэдли Купера. Спасибо за это моему тренеру Робу», - отметила девушка.Стоит отметить, что сам Купер уже давно занимается спортом и является завсегдатаем спортзала. Кроме того, актер увлекается мотоциклами и американским футболом.