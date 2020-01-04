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Ученые исследовали шар на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

Ученые сосредоточили свое внимание на шаре из картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Компьютерщики смогли воссоздать 3D-модель полотна для изучения необычного объекта.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» числилась утерянной. В 2011 году отреставрированную версию представили в Лондонской национальной галерее, как окончательный вариант полотна, дорисованный одним из его учеников. Стеклянный шар заинтересовал многих специалистов своей необычностью. Всем казалось, что он в руке Христа не увеличил изображения сзади. Компьютерщики разработали виртуальный аналог картины, чтобы изучить предмет.

Сфера должна работать, как выпуклая линза – увеличить и перевернуть предметы за ней, но они видны с минимальным искажением. Специалисты разобрались, как будет происходить преломление света через похожие шары. После анализов исследователи сообщили, что сфера не твердая, а полая, что разъясняет маленькое искривление одежды Христа. Эксперты считают, что художник был знаком с преломлением стекла со светом и не мог изобразить сферу беспричинно. Вдобавок они узнали, что шарики из стекла в то время были популярны, а Леонардо да Винчи нарисовал реалистичный полый объект.

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Наука / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 06:00

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