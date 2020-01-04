Ученые исследовали шар на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира»





Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» числилась утерянной. В 2011 году отреставрированную версию представили в Лондонской национальной галерее, как окончательный вариант полотна, дорисованный одним из его учеников. Стеклянный шар заинтересовал многих специалистов своей необычностью. Всем казалось, что он в руке Христа не увеличил изображения сзади. Компьютерщики разработали виртуальный аналог картины, чтобы изучить предмет.Сфера должна работать, как выпуклая линза – увеличить и перевернуть предметы за ней, но они видны с минимальным искажением. Специалисты разобрались, как будет происходить преломление света через похожие шары. После анализов исследователи сообщили, что сфера не твердая, а полая, что разъясняет маленькое искривление одежды Христа. Эксперты считают, что художник был знаком с преломлением стекла со светом и не мог изобразить сферу беспричинно. Вдобавок они узнали, что шарики из стекла в то время были популярны, а Леонардо да Винчи нарисовал реалистичный полый объект.