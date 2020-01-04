Названы мобильные приложения, которые нужно удалить в 2020 году





Многие пользователи не любят пользоваться предустановленным программным обеспечением, а потому заменяют его сторонним софтом, который не всегда безопасен. К примеру, специалисты в области кибербезопасности в последнее время все чаще находят скрытые угрозы в приложениях с прогнозами погоды. Так, несколько лет тому назад было выявлено, что приложения World Weather и Good Weather требовали заполнить форму с данными о кредитной карте и даже требовали доступ к СМС-сообщениям, чтобы впоследствии перехватывать у пользователей проверочные коды, присылаемые банками. В китайской версии Weather Forecast был вшит код, который тайно перенаправлял все входящие почтовые сообщения на серверы страны, то же самое приложение проделывало с записями в телефонной книге.В числе опасных приложений оказались и самые простые, вроде фонариков, которые заставляют вспышку играть роль удобного инструмента. В конце минувшего года эксперты проверили более тысячи приложений, обнаружив в них странности. К примеру, большинство требовали доступ к данным, к которым работа вспышки вообще не имеет никакого отношения. Более того, свыше двух десятков таких приложений заражали устройства пользователей рекламными вирусами.К перечню программ, которые могут нести в себе опасность для персональных данных пользователей, эксперты также относят разного рода гороскопы и гадалки, серые приложения, которые удалены из популярных магазинов и скачиваются со сторонних сомнительных сайтов, а также копии популярных социальных сетей.