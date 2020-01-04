АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Названы мобильные приложения, которые нужно удалить в 2020 году

Программы и приложения, которые пользователи скачивают из фирменных магазинов App Store и Google Play, по идее, должны быть безопасными. Однако в некоторых из них все же скрываются риски. Эксперты назвали мобильные приложения, от которых лучше избавиться в 2020 году.
Названы мобильные приложения, которые нужно удалить в 2020 году

Многие пользователи не любят пользоваться предустановленным программным обеспечением, а потому заменяют его сторонним софтом, который не всегда безопасен. К примеру, специалисты в области кибербезопасности в последнее время все чаще находят скрытые угрозы в приложениях с прогнозами погоды. Так, несколько лет тому назад было выявлено, что приложения World Weather и Good Weather требовали заполнить форму с данными о кредитной карте и даже требовали доступ к СМС-сообщениям, чтобы впоследствии перехватывать у пользователей проверочные коды, присылаемые банками. В китайской версии Weather Forecast был вшит код, который тайно перенаправлял все входящие почтовые сообщения на серверы страны, то же самое приложение проделывало с записями в телефонной книге.

В числе опасных приложений оказались и самые простые, вроде фонариков, которые заставляют вспышку играть роль удобного инструмента. В конце минувшего года эксперты проверили более тысячи приложений, обнаружив в них странности. К примеру, большинство требовали доступ к данным, к которым работа вспышки вообще не имеет никакого отношения. Более того, свыше двух десятков таких приложений заражали устройства пользователей рекламными вирусами.

К перечню программ, которые могут нести в себе опасность для персональных данных пользователей, эксперты также относят разного рода гороскопы и гадалки, серые приложения, которые удалены из популярных магазинов и скачиваются со сторонних сомнительных сайтов, а также копии популярных социальных сетей.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы мобильные приложения, которые нужно удалить в 2020…
Вазомоторный ринит: Симптомы и опасность…
Эксперты рассказали, почему стоит отказаться от употребления жевательной…
Эксперты рассказали о главных блюдах на Рождество…
Учёные обнаружили 6 новых видов вируса птичьего…
Ученые обнаружили древнейшие жаренные корнеплоды в Южной…
Александр Петров рассказал о своем заветном желании во время интервью для издания…
"На экранах одни и те же "муси-пуси": Наталья Поклонская подвергла критике новогодние шоу на…
«Терпеть не могу»: Алена Свиридова отказалась праздновать Новый…
Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он…
Владимир Кузьмин встретил Новый год с дочерьми от разных…
Бейонсе поделилась самыми яркими моментами 2019…
Омский хор записал кавер-версию песни из…
Немецкие медики рассказали о вреде чрезмерного употребления …
Эвелина Хромченко украсила ёлку раритетными…
Наташе Королевой подарили на Новый год самогонный…
Chrysler покажет на CES 2020 концепт Airflow Vision с плоскими…
Археологи обнаружили в Китае новые фигуры терракотовых…
Toyota начинает принимать заказы на кроссовер Wildlander, построенный на базе…
В Израиле обнаружены монеты времен халифа Гаруна…
На старт ралли «Дакар» впервые выйдет гибридный…
В Египте найдена статуя древнего бога Гора, являющегося покровителем…
В Сети вспомнили об уникальном лимузине на базе…
«Ищу мужа»: Настасья Самбурская опубликовала забавное фото из отпуска на…
В Норильске пассажиров в салоне автобуса замело…
Врачи рассказали об опасности обычного мыла для…
Марат Башаров будет работать ведущим на шоу Ирины…
Кирилл Сафонов показал снимок могилы Галины Волчек, усыпанной…
Названы 5 продуктов, которые нужно включить в зимний…
Disney может привлечь к работе над следующими «Звёздными войнами» режиссёра Джорджа…
Диетологи назвали 9 полезных свойств мёда для здоровья волос и…
Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в…
Samsung зарегистрировала названия для девяти новых…
«Забавный ритуал»: Анастасия Волочкова «сожгла завистников» в…
В Сети показали «Запорожец» по мотивам мультфильма…
Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и…
Citroen готовит презентацию автомобиля с перпендикулярной…
Голую Светлану Лободу в клипе «Мира мало» осудили за «пропаганду пошлости и…
В Уфе водитель трамвая высадила пенсионерку в сугроб и…
Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей…
Просмотреть все новости