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Вазомоторный ринит: Симптомы и опасность заболевания

Существуют много причин заложенности носа у людей. Медики считают вазомоторный ринит самой опасной патологией, а также озвучили симптомы данного заболевания.
Вазомоторный ринит: Симптомы и опасность заболевания

Это заболевание ещё называют «ложным насморком» так как ведущим его компонентом является сосудистый, а не инфекционный агент.
Характерным признаком данного недуга является попеременная заложенность носа, частое дыхание, слизистые выделения, иногда слезотечение. Патология чаще всего возникает в молодом возрасте у людей с нарушениями сердечно-сосудистой системы.

Запущенная болезнь может перерасти в гипертрофический ринит или же гайморит за счёт нарушенной вентиляции гайморовых пазух. Вазомоторный ринит в том числе может быть причиной развития отита, приводящего к снижению слуха в дальнейшем, а также сказываться на состоянии лёгких, затруднения при дыхании носом приводят к понижению давления , что в результате ведёт к отёчности тканей из-за набухания капилляров. Хроническая болезнь в некоторых случаях также может привести к развитию астмы.

Во избежание возникновения в будущем более серьёзных осложнений, при обнаружении первых симптомов стоит обращаться к отоларингологу. Он может дать дальнейшее назначение на аллергопробы, так как у заболевания есть две формы: нейровегетативная и аллергическая. Врач может прописать подходящие назальные капли или назначить промывание носовых пазух специальными препаратами. В редких случаях, когда такое лечение не действенно, требуется хирургическое вмешательство, суть которого заключается в разрушении сосудов, находящихся под слизистой оболочкой нижних носовых раковин.

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Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 04:00

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