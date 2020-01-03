"На экранах одни и те же "муси-пуси": Наталья Поклонская подвергла критике новогодние шоу на ТВ





Зам главы Госдумы отметила, что в праздничных программах не было замечено изменений, которые так ждали люди. Они не хотят возвращаться к "голубым огонькам" и другим надоевшим проектам, которые уже давно устарели.Поклонская отметила, что голубой экран заполонили привычные лица звезд, композиции в стиле "муси-пуси", сменяющиеся петросяновскими шутками. После таких слов депутат поздравила россиян с новогодними праздниками, пожелав людям мира, доброты друг к другу и любви.