Александр Петров рассказал о своем заветном желании во время интервью для издания «Канобу»





К слову, один из вопросов журналисты посвятили таким известным мэтрам, как Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, которые совсем недавно публично высказались против экранизации комиксов студий DC и Marvel. По словам Петрова, он с мнением культовых режиссеров не согласен. Как считает артист, фильмы не могут быть одинаковыми, да еще и нравиться всем вокруг. Не может быть такого, чтобы все любили одно и то же, всегда найдется человек, кто будет называть себя противником определенного жанра или фильма. Впрочем, даже это Александр Петров называет нормальным явлением, поскольку в каждом сюжете отдельный зритель должен находить что-то свое. Более того, актер признался, что является поклонником первого «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли, поэтому он часто пересматривает эту ленту.В своих мечтах Петров не видит себя участником подобных проектов, напротив, заветным желанием артиста являются значительно более серьезные роли., - поделился он.