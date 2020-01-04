Эксперты рассказали, почему стоит отказаться от употребления жевательной резинки





Данный продукт замечательно освежает дыхание, чем выручает многих людей, но эксперты советуют ограничивать количество такого средства гигиены. Специалисты считают, что жевательная резинка способна вызвать болезненные ощущения в желудке. Организм считает, что получит пищу, в результате чего начинается образование ферментов и кислот, нужных, чтобы ее переварить. Так как в желудок ничего не попадает, то сформировавшиеся вещества становятся виновниками болезненных ощущений.Также в составе жвачки присутствуют сахар и консерванты, неблагоприятно влияющие на зубы. В продукте есть и подсластитель аспартам, распадающийся на формальдегид и древесный спирт, а эти вещества опасны для организма. В составе может быть и диоксид титана, который помогает добиться отбеливающего эффекта. Он вреден не только для кишечника, но и плохо влияет на зубную эмаль.Эксперты рекомендуют не использовать жевательную резинку и из-за наличия бутылированного гидрокситолуола, который не дает продукту портиться. Он провоцирует серьезные болезни и влияет на работу печени.