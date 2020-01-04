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Эксперты рассказали, почему стоит отказаться от употребления жевательной резинки

Эксперты назвали причины, из-за которых лучше всего не употреблять жевательную резинку. Они считают, что в ее состав входят опасные вещества.

Данный продукт замечательно освежает дыхание, чем выручает многих людей, но эксперты советуют ограничивать количество такого средства гигиены. Специалисты считают, что жевательная резинка способна вызвать болезненные ощущения в желудке. Организм считает, что получит пищу, в результате чего начинается образование ферментов и кислот, нужных, чтобы ее переварить. Так как в желудок ничего не попадает, то сформировавшиеся вещества становятся виновниками болезненных ощущений.

Также в составе жвачки присутствуют сахар и консерванты, неблагоприятно влияющие на зубы. В продукте есть и подсластитель аспартам, распадающийся на формальдегид и древесный спирт, а эти вещества опасны для организма. В составе может быть и диоксид титана, который помогает добиться отбеливающего эффекта. Он вреден не только для кишечника, но и плохо влияет на зубную эмаль.

Эксперты рекомендуют не использовать жевательную резинку и из-за наличия бутылированного гидрокситолуола, который не дает продукту портиться. Он провоцирует серьезные болезни и влияет на работу печени.

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Общество / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 03:00

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