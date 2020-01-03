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«Терпеть не могу»: Алена Свиридова отказалась праздновать Новый год

Каждый раз с наступлением Нового года отечественные звезды устраивают самый настоящий ажиотаж вокруг этой даты. Однако, знаменитая в девяностых годах певица Алена Свиридова оказалась исключением из правил, поскольку игнорирует зимние торжества.
«Терпеть не могу»: Алена Свиридова отказалась праздновать Новый год

В беседе с журналистами исполнительница откровенно призналась, что совершенно не испытывает эйфории в связи с наступлением новогодней ночи. Более того, артистка уже давно не отмечает один из самых популярных среди россиян праздников, а если ей и приходится принять в этом участие, то она превращает событие в формальность. Как объясняет Свиридова, новогодние торжества она предпочитает пропускать, проводя это время за любимой работой. «Терпеть не могу Новый год. Я просто ненавижу всю эту тягомотину. Вообще, меня бесит весь этот праздничный ажиотаж. Бывает, как и многие другие, готовлю оливье, но занимаюсь этим с отвращением. А вот в саму ночь на 1 января я больше люблю работать», - приводит слова певицы издание «Собеседник».

Впрочем, если рассматривать вопрос под несколько иным углом, можно сказать, что Алена Свиридова все-таки празднует Новый год. Просто делает она это не как все, в ночь на 1 января, а в сентябре, представляя, что очередной год начался для нее как раз после дня рождения, который выпадает на конец августа.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:00

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