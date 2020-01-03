«Терпеть не могу»: Алена Свиридова отказалась праздновать Новый год





В беседе с журналистами исполнительница откровенно призналась, что совершенно не испытывает эйфории в связи с наступлением новогодней ночи. Более того, артистка уже давно не отмечает один из самых популярных среди россиян праздников, а если ей и приходится принять в этом участие, то она превращает событие в формальность. Как объясняет Свиридова, новогодние торжества она предпочитает пропускать, проводя это время за любимой работой., - приводит слова певицы издание «Собеседник».Впрочем, если рассматривать вопрос под несколько иным углом, можно сказать, что Алена Свиридова все-таки празднует Новый год. Просто делает она это не как все, в ночь на 1 января, а в сентябре, представляя, что очередной год начался для нее как раз после дня рождения, который выпадает на конец августа.