Немецкие медики рассказали о вреде чрезмерного употребления имбиря





Имбирь часто используют при лечении простудных заболеваний, но в больших дозах он вызывает раздражение слизистой оболочки во рту и может спровоцировать изжогу, вздутие живота и даже диарею. Также одним из показателей переизбытка продукта является слабость, головокружение и низкое давление, что связывают с его способностью разжижать кровь.Медики напоминают, что имбирь имеет больше позитивных качеств, нежели побочных эффектов, но люди, принимающие лекарства для разжижения крови перед употреблением имбиря должны проконсультироваться у врача, так как корень усилит действие лекарств. Безвредным считается 5 граммов в виде порошка или 50 граммов свежего корня в день.