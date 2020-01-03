Владимир Кузьмин встретил Новый год с дочерьми от разных жён
Певец и автор песен Владимир Кузьмин на своей Instagram-странице поделился с подписчиками фотографией, показав, с кем он встретил Новый год. На снимке музыкант запечатлён в компании взрослых дочерей Сони, Марты и Николь, которые родились от разных избранниц артиста, а также с нынешней женой Екатериной.
На заднем плане на фотографии видна украшенная к празднику ёлка. В посте к снимку Владимир Кузьмин написал, что считает этот зимний праздник исключительно семейным. Новый год для музыканта начался замечательно, а поклонники верят, что и весь 2020-й окажется успешным для их кумира.
В комментариях Instagram-подписчики выразили радость в связи с тем, что в семье Владимира Кузьмина царят мир и гармония, а его дочери от разных отношений ладят между собой и с отцом. К слову, ради любимой дочери от встречи Нового года в шумной компании всемирно известных звёзд шоу-бизнеса отказался российский предприниматель и госдеятель Роман Абрамович.
На заднем плане на фотографии видна украшенная к празднику ёлка. В посте к снимку Владимир Кузьмин написал, что считает этот зимний праздник исключительно семейным. Новый год для музыканта начался замечательно, а поклонники верят, что и весь 2020-й окажется успешным для их кумира.
В комментариях Instagram-подписчики выразили радость в связи с тем, что в семье Владимира Кузьмина царят мир и гармония, а его дочери от разных отношений ладят между собой и с отцом. К слову, ради любимой дочери от встречи Нового года в шумной компании всемирно известных звёзд шоу-бизнеса отказался российский предприниматель и госдеятель Роман Абрамович.