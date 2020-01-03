Бейонсе поделилась самыми яркими моментами 2019 года

В качестве подведения итогов уходящего года певица выложила коллаж из видео и фото в своём Instagram-аккаунте.- так называется ролик в переводе. Поклонники могут увидеть саму артистку в многообразии нарядов и образов на разных мероприятиях, и сопровождающего её практически везде мужа Jay-Z.Не без внимания остались дети звезды в ролике присутствуют съёмки с их дней рождения и общие семейные фотографии.