Бейонсе поделилась самыми яркими моментами 2019 года
Певица Бейонсе достаточно оригинально подвела итоги 2019 года на своей странице в Инстаграм. Все значимые для себя события она собрала в коротком видеоролике.
В качестве подведения итогов уходящего года певица выложила коллаж из видео и фото в своём Instagram-аккаунте. «Салют 2020 году!» - так называется ролик в переводе. Поклонники могут увидеть саму артистку в многообразии нарядов и образов на разных мероприятиях, и сопровождающего её практически везде мужа Jay-Z.
Не без внимания остались дети звезды в ролике присутствуют съёмки с их дней рождения и общие семейные фотографии.
В качестве подведения итогов уходящего года певица выложила коллаж из видео и фото в своём Instagram-аккаунте. «Салют 2020 году!» - так называется ролик в переводе. Поклонники могут увидеть саму артистку в многообразии нарядов и образов на разных мероприятиях, и сопровождающего её практически везде мужа Jay-Z.
Не без внимания остались дети звезды в ролике присутствуют съёмки с их дней рождения и общие семейные фотографии.
ШоуБиз
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:38