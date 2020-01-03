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Бейонсе поделилась самыми яркими моментами 2019 года

Певица Бейонсе достаточно оригинально подвела итоги 2019 года на своей странице в Инстаграм. Все значимые для себя события она собрала в коротком видеоролике.
Бейонсе поделилась самыми яркими моментами 2019 года

В качестве подведения итогов уходящего года певица выложила коллаж из видео и фото в своём Instagram-аккаунте. «Салют 2020 году!» - так называется ролик в переводе. Поклонники могут увидеть саму артистку в многообразии нарядов и образов на разных мероприятиях, и сопровождающего её практически везде мужа Jay-Z.

Не без внимания остались дети звезды в ролике присутствуют съёмки с их дней рождения и общие семейные фотографии.

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Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 20:38

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