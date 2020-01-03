Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист
Уже на следующей неделе начнутся премьерные показы одного из самых ожидаемых сериалов 2020 года – продолжения «Молодого Папы» Паоло Соррентино. При этом, как признался исполнитель главной роли Джон Малкович, сам он считает себя атеистом.
Сюжет второго сезона построен вокруг событий, которые развернулись после того, как эксцентричный папа Пий XIII в исполнении Джуда Ло впал в состояние комы. Кардиналам пришлось отправиться в Британию и уговорить стать папой Иоанном Павлом III местного сэра Джона Браннокса. Именно эту роль и сыграл в сериале Малкович. По словам актера, он не раздумывая согласился работать в новом проекте Паоло Соррентино, даже не интересуясь тем, какой будет история и какую роль ему приготовил режиссер. Впрочем, получив сценарий, артист только обрадовался, поскольку счет его великолепным, передает «Комсомолка».
Примечательно, что сам Соррентино признается: героя Джуда Лоу он решил ввести в кому лишь для того, чтобы пригласить в проект Малковича. Не менее интересным выглядит и тот факт, что по признанию актера, сам он не просто не считает себя религиозным человеком, но еще и является атеистом. Впрочем, проблемы в этом артист не видит. «Ну и что. Тот факт, что я атеист, еще не означает, что мне не понятна разница между профаном и святым», - отметил он.
Сюжет второго сезона построен вокруг событий, которые развернулись после того, как эксцентричный папа Пий XIII в исполнении Джуда Ло впал в состояние комы. Кардиналам пришлось отправиться в Британию и уговорить стать папой Иоанном Павлом III местного сэра Джона Браннокса. Именно эту роль и сыграл в сериале Малкович. По словам актера, он не раздумывая согласился работать в новом проекте Паоло Соррентино, даже не интересуясь тем, какой будет история и какую роль ему приготовил режиссер. Впрочем, получив сценарий, артист только обрадовался, поскольку счет его великолепным, передает «Комсомолка».
Примечательно, что сам Соррентино признается: героя Джуда Лоу он решил ввести в кому лишь для того, чтобы пригласить в проект Малковича. Не менее интересным выглядит и тот факт, что по признанию актера, сам он не просто не считает себя религиозным человеком, но еще и является атеистом. Впрочем, проблемы в этом артист не видит. «Ну и что. Тот факт, что я атеист, еще не означает, что мне не понятна разница между профаном и святым», - отметил он.