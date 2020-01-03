Сыгравший роль папы Римского Джон Малкович признался, что он атеист





Сюжет второго сезона построен вокруг событий, которые развернулись после того, как эксцентричный папа Пий XIII в исполнении Джуда Ло впал в состояние комы. Кардиналам пришлось отправиться в Британию и уговорить стать папой Иоанном Павлом III местного сэра Джона Браннокса. Именно эту роль и сыграл в сериале Малкович. По словам актера, он не раздумывая согласился работать в новом проекте Паоло Соррентино, даже не интересуясь тем, какой будет история и какую роль ему приготовил режиссер. Впрочем, получив сценарий, артист только обрадовался, поскольку счет его великолепным, передает «Комсомолка».Примечательно, что сам Соррентино признается: героя Джуда Лоу он решил ввести в кому лишь для того, чтобы пригласить в проект Малковича. Не менее интересным выглядит и тот факт, что по признанию актера, сам он не просто не считает себя религиозным человеком, но еще и является атеистом. Впрочем, проблемы в этом артист не видит., - отметил он.