Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»





Свое творчество музыканты уже опубликовали на официальной страничке хора в социальной сети Instagram, обратившись к поклонникам с просьбой поддержать их версию., - говорится в подписи к этой публикации. Более того, администрация Омской филармонии даже обратилась к известному телеведущему Ивану Урганту с оригинальным предложением. Они просят показать их в эфире Первого канала в случае, если их кавер наберет 10 000 просмотров. Впрочем, пока хору удалось достичь лишь четверти из положенного.К слову, не лишним будет отметить, что мнения пользователей по поводу этого исполнения разделились. Кто-то называет эту работу потрясающей, другие же критикуют музыкантов и называют попытку скрестить славянскую культуру с фэнтези кощунством.