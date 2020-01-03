Эвелина Хромченко украсила ёлку раритетными игрушками

Для того, чтобы гости Эвелины Хромченко смогли хорошо рассмотреть раритетные экземпляры игрушек, телеведущая решила не декорировать новогоднее дерево мишурой и гирляндами. В своём Instagram-аккаунте знаменитость отметила, что её друзья теперь знают, каким подарком её порадовать – ёлочными украшениями советских времён.По словам Эвелины Хромченко, она собирает у себя дома красивые старинные вещи, чтобы сохранить их эстетику, а также историю. По мнению журналистки, отправить на свалку «бабушкины» ёлочные игрушки способен лишь человек, «не имеющий ни сердца, ни мозга», потому что если они не нужны, их всегда можно отдать тем, кто оценит раритет по достоинству.