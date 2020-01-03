АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Эвелина Хромченко украсила ёлку раритетными игрушками

Журналист, телеведущая и писатель Эвелина Хромченко украсила у себя дома ёлку раритетными игрушками. Для этого перед Новым годом она оббегала все известные ей «блошиные рынки» и антикварные лавки.
Эвелина Хромченко украсила ёлку раритетными игрушками

Для того, чтобы гости Эвелины Хромченко смогли хорошо рассмотреть раритетные экземпляры игрушек, телеведущая решила не декорировать новогоднее дерево мишурой и гирляндами. В своём Instagram-аккаунте знаменитость отметила, что её друзья теперь знают, каким подарком её порадовать – ёлочными украшениями советских времён.

По словам Эвелины Хромченко, она собирает у себя дома красивые старинные вещи, чтобы сохранить их эстетику, а также историю. По мнению журналистки, отправить на свалку «бабушкины» ёлочные игрушки способен лишь человек, «не имеющий ни сердца, ни мозга», потому что если они не нужны, их всегда можно отдать тем, кто оценит раритет по достоинству.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Омский хор записал кавер-версию песни из…
Немецкие медики рассказали о вреде чрезмерного употребления …
Эвелина Хромченко украсила ёлку раритетными…
Наташе Королевой подарили на Новый год самогонный…
Chrysler покажет на CES 2020 концепт Airflow Vision с плоскими…
Археологи обнаружили в Китае новые фигуры терракотовых…
Toyota начинает принимать заказы на кроссовер Wildlander, построенный на базе…
В Израиле обнаружены монеты времен халифа Гаруна…
На старт ралли «Дакар» впервые выйдет гибридный…
В Египте найдена статуя древнего бога Гора, являющегося покровителем…
В Сети вспомнили об уникальном лимузине на базе…
«Ищу мужа»: Настасья Самбурская опубликовала забавное фото из отпуска на…
В Норильске пассажиров в салоне автобуса замело…
Врачи рассказали об опасности обычного мыла для…
Марат Башаров будет работать ведущим на шоу Ирины…
Кирилл Сафонов показал снимок могилы Галины Волчек, усыпанной…
Названы 5 продуктов, которые нужно включить в зимний…
Disney может привлечь к работе над следующими «Звёздными войнами» режиссёра Джорджа…
Диетологи назвали 9 полезных свойств мёда для здоровья волос и…
Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в…
Samsung зарегистрировала названия для девяти новых…
«Забавный ритуал»: Анастасия Волочкова «сожгла завистников» в…
В Сети показали «Запорожец» по мотивам мультфильма…
Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и…
Citroen готовит презентацию автомобиля с перпендикулярной…
Голую Светлану Лободу в клипе «Мира мало» осудили за «пропаганду пошлости и…
В Уфе водитель трамвая высадила пенсионерку в сугроб и…
Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей…
Oppo Find X2: Один из самых интересных флагманов нового года показали на…
Актриса Анна Пескова запрещает дочери смотреть фильмы со своим…
NASA показало уникальный снимок галактического…
Некоторые продукты помогают организму человека бороться с воспалительными…
Huawei выпустила долгожданный ноутбук MateBook D15 Ryzen Edition с процессорами от…
Клюква предотвращает рецидивы инфекции мочевыводящих путей благодаря антиадгезионным…
Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969…
«Новогодний» первенец появился на свет в семье из…
Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020…
Меган Маркл не смогла отказаться от некоторых вредных…
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми…
Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются…
Просмотреть все новости