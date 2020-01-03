Наташе Королевой подарили на Новый год самогонный аппарат





Близкие преподнесли Наташе Королевой именно тот подарок, который она так хотела. Теперь звезда является обладательницей собственного самогонного аппарата, о чем давно мечтала. Отныне у артистки появится возможность экспериментировать и создавать собственные алкогольные напитки, тем более, что все необходимое для этого оснащение у нее есть.К слову, зачем именно Королевой потребовалось устройство для приготовления спиртного в кустарных условиях, остается загадкой. Подписчики артистки в социальной сети Instagram подчеркивают, что им такой новогодний подарок видится довольно сомнительным. В комментариях многие пишут, что теперь переживают, как бы любимая певица не увлеклась своим новым хобби и не испортила здоровье.