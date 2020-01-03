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Наташе Королевой подарили на Новый год самогонный аппарат

Известная певица Наташа Королева озвучила свое весьма оригинальное желание по поводу подарка к Новому году. Пока большинство женщин мечтают о новых гаджетах, автомобилях, серьгах, романтических путешествиях и других подарках, артистка попросила для себя на праздник самый настоящий самогонный аппарат. Более того, желание знаменитости исполнилось.
Наташе Королевой подарили на Новый год самогонный аппарат

Близкие преподнесли Наташе Королевой именно тот подарок, который она так хотела. Теперь звезда является обладательницей собственного самогонного аппарата, о чем давно мечтала. Отныне у артистки появится возможность экспериментировать и создавать собственные алкогольные напитки, тем более, что все необходимое для этого оснащение у нее есть.

К слову, зачем именно Королевой потребовалось устройство для приготовления спиртного в кустарных условиях, остается загадкой. Подписчики артистки в социальной сети Instagram подчеркивают, что им такой новогодний подарок видится довольно сомнительным. В комментариях многие пишут, что теперь переживают, как бы любимая певица не увлеклась своим новым хобби и не испортила здоровье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:16

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