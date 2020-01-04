Учёные обнаружили 6 новых видов вируса птичьего гриппа





В процессе изучения этого вопроса перелётным птицам были установлены GPS- датчики, которые позволяли отслеживать их миграционные пути. Были проанализированы 1652 образца биологических материалов, взятых у различных видов пернатых. Эти особи мигрировали по трём разным маршрутам с 2017 по 2018 года. В результате данных исследований было выделено 69 штаммов, из которых 6 ранее не были обнаружены в северной части Евразии. Подтип H12 был впервые найден в России, он редко встречается, потому плохо изучен. Одновременно с этим впервые были обнаружены гены североамериканских вирусов в Сибири.Эти исследования будут способствовать общему пониманию проблемы подобных вирусов с точки зрения экологии и патобиологии, соответственно ускорит процесс диагностики болезни на территории Японии и Дальнего востока России. Основными переносчиками являются птицы, которые мигрируют по странам. Также возбудитель данного типа близок к тому, что встречается у людей. Учёные считают, что его генная мутация может спровоцировать развитие масштабной эпидемии.