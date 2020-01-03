Археологи обнаружили в Китае новые фигуры терракотовых воинов
Археологи обнаружили на территории Китая новые фигуры терракотовых воинов, изготовленных более двух тысячелетий назад. Считалось, что эти артефакты способны были защитить правителя в «загробном мире».
Около 200 фигурок были обнаружены исследователями в одном из трёх рвов площадью порядка 400 «квадратов», расположенном около гробницы императора Цинь Шихуанди в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси. Помимо терракотовых воинов, археологи нашли дюжину изготовленных из глины лошадей, а также оружие: мечи из бронзы, разрисованные щиты, луки.
Терракотовая армия – это захоронение, насчитывающее свыше 8 000 тысяч изготовленных из цветной глины китайских оруженосцев с лошадьми, выставленных около мавзолея правителя царства Цинь, завершившего двухсотлетнюю эпоху «Воюющих Царств».
Около 200 фигурок были обнаружены исследователями в одном из трёх рвов площадью порядка 400 «квадратов», расположенном около гробницы императора Цинь Шихуанди в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси. Помимо терракотовых воинов, археологи нашли дюжину изготовленных из глины лошадей, а также оружие: мечи из бронзы, разрисованные щиты, луки.
Терракотовая армия – это захоронение, насчитывающее свыше 8 000 тысяч изготовленных из цветной глины китайских оруженосцев с лошадьми, выставленных около мавзолея правителя царства Цинь, завершившего двухсотлетнюю эпоху «Воюющих Царств».