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Chrysler покажет на CES 2020 концепт Airflow Vision с плоскими колесами

Американская компания Chrysler везет на выставку CES 2020, которая откроется 7 января в Лос-Анджелесе, уникальный проект Airflow Vision. Как полагают эксперты, под этим названием скрывается новый концептуальный автомобиль, который станет демонстрацией нового стиля марки.
Chrysler покажет на CES 2020 концепт Airflow Vision с плоскими колесами

Примечательно, что название Airflow Vision является для производителя знаковым, поскольку именно под таким именем в тридцатых годах прошлого столетия был представлен уникальный для того времени седан с инновационной аэродинамикой. Что же касается нового Chrysler Airflow Vision, то он создан на базе плагин-гибридной платформы от минивэна Pacifica и, как утверждают представители компании, является идеальным решением для путешествий. Интерьер автомобиля разработан с учетом самых современных трендов, а в его салоне нашлось место для нескольких неожиданных решений, к примеру, ковшеобразных кресел в двух рядах.

Больше всего удивляет именно кузов новинки. Колеса в данном случае выглядят так, словно производитель встроил их прямо в корпус. Разумеется, такая внешность выглядит весьма футуристично, более того, в таком виде машина вряд ли пойдет в серию. Тем не менее, именно на таких концептуальных версиях в последние десятилетия держится прогресс в автомобильной индустрии, а значит Chrysler Airflow Vision непременно привлечет к себя большое внимание публики.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:07

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