Chrysler покажет на CES 2020 концепт Airflow Vision с плоскими колесами
Американская компания Chrysler везет на выставку CES 2020, которая откроется 7 января в Лос-Анджелесе, уникальный проект Airflow Vision. Как полагают эксперты, под этим названием скрывается новый концептуальный автомобиль, который станет демонстрацией нового стиля марки.
Примечательно, что название Airflow Vision является для производителя знаковым, поскольку именно под таким именем в тридцатых годах прошлого столетия был представлен уникальный для того времени седан с инновационной аэродинамикой. Что же касается нового Chrysler Airflow Vision, то он создан на базе плагин-гибридной платформы от минивэна Pacifica и, как утверждают представители компании, является идеальным решением для путешествий. Интерьер автомобиля разработан с учетом самых современных трендов, а в его салоне нашлось место для нескольких неожиданных решений, к примеру, ковшеобразных кресел в двух рядах.
Больше всего удивляет именно кузов новинки. Колеса в данном случае выглядят так, словно производитель встроил их прямо в корпус. Разумеется, такая внешность выглядит весьма футуристично, более того, в таком виде машина вряд ли пойдет в серию. Тем не менее, именно на таких концептуальных версиях в последние десятилетия держится прогресс в автомобильной индустрии, а значит Chrysler Airflow Vision непременно привлечет к себя большое внимание публики.
Примечательно, что название Airflow Vision является для производителя знаковым, поскольку именно под таким именем в тридцатых годах прошлого столетия был представлен уникальный для того времени седан с инновационной аэродинамикой. Что же касается нового Chrysler Airflow Vision, то он создан на базе плагин-гибридной платформы от минивэна Pacifica и, как утверждают представители компании, является идеальным решением для путешествий. Интерьер автомобиля разработан с учетом самых современных трендов, а в его салоне нашлось место для нескольких неожиданных решений, к примеру, ковшеобразных кресел в двух рядах.
Больше всего удивляет именно кузов новинки. Колеса в данном случае выглядят так, словно производитель встроил их прямо в корпус. Разумеется, такая внешность выглядит весьма футуристично, более того, в таком виде машина вряд ли пойдет в серию. Тем не менее, именно на таких концептуальных версиях в последние десятилетия держится прогресс в автомобильной индустрии, а значит Chrysler Airflow Vision непременно привлечет к себя большое внимание публики.