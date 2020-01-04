Ученые обнаружили древнейшие жаренные корнеплоды в Южной Африке





Специалисты Витватерсрандского университета сообщили о том, что найденные обгорелые частицы в пещере данной части страны, представляют собой жаренные корнеплоды. Они находились в слое, датированном 170 тысячам лет назад. Эксперты считают, что в прошлом люди питались овощем, схожим на современный картофель.Исследователи узнали, что древние люди ели корни растения Hypoxis, богатое углеводами, а его вкус напоминает батат. Семена такого растения обнаружили в Израиле, где была стоянка древних людей, возраст которой 800 тысяч лет, а теперь нашли и первые доказательства их приготовления. Такая находка является доказательством, что предки современного человека питались не только мясом, а и овощами.