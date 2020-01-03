Toyota начинает принимать заказы на кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4
Новый кроссовер Wildlander от японской компании Toyota был впервые представлен широкой публике в позапрошлом месяце в рамках автосалона в китайском Гуанчжоу. Теперь же сообщается, что производитель начинает принимать заказы на новинку, построенную на базе популярной модели RAV4.
По предварительным данным, дилеры японской марки начнут принимать предварительные заказы на Toyota Wildlander уже на следующей неделе - 9 января, а первые товарные образцы нового автомобиля начнут поступать покупателям в апреле месяце. Всего компания предложит покупателям четыре различные комплектации нового паркетника. Сообщается, что в базовой версии модель оснащается 2,0-литровым 171-сильным двигателем, кроме того, Toyota Wildlander будет представлена и в гибридной модификации. В состав силовой установки войдет 2,5-литровый атмосферный ДВС и электромотор, совокупная отдача составит 222 лошадиные силы. В качестве трансмиссии в кроссовере будет использован бесступенчатый вариатор.
В перечне дополнительного оснащения машины называются система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивная система круиз-контроля со встроенной функцией распознавания дорожных знаков, камеры обзора на 360 градусов, а также система удержания в полосе движения.
По предварительным данным, дилеры японской марки начнут принимать предварительные заказы на Toyota Wildlander уже на следующей неделе - 9 января, а первые товарные образцы нового автомобиля начнут поступать покупателям в апреле месяце. Всего компания предложит покупателям четыре различные комплектации нового паркетника. Сообщается, что в базовой версии модель оснащается 2,0-литровым 171-сильным двигателем, кроме того, Toyota Wildlander будет представлена и в гибридной модификации. В состав силовой установки войдет 2,5-литровый атмосферный ДВС и электромотор, совокупная отдача составит 222 лошадиные силы. В качестве трансмиссии в кроссовере будет использован бесступенчатый вариатор.
В перечне дополнительного оснащения машины называются система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивная система круиз-контроля со встроенной функцией распознавания дорожных знаков, камеры обзора на 360 градусов, а также система удержания в полосе движения.