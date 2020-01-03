На старт ралли «Дакар» впервые выйдет гибридный грузовик





Машина построена на базе Renault Trucks C 460 в специальном издании Hybrid Edition, а также с установленным на него инновационным модулем CeTrax Lite RS, способным при необходимости подключаться к работе и помогать штатному дизельному двигателю. Главный элемент в новой гибридной трансмиссии, которая установлена на передней оси грузовика, является узел электрической силовой установки. На данный момент гибридный раллийный грузовик является лишь концептом, адаптированным под экстремальные условия самого популярного на планете ралли-рейда.До старта нового сезона ралли «Дакар» специалисты команды уже протестировали способности гибридного привода новинки на дорогах Нидерландов, Польши и Франции. По итогам тестов стало понятно, что грузовик с такими доработками демонстрирует более высокие показатели, чем базовая версия. Авторы проекта считают, что секрет успеха заключается не только в приросте мощности гибридной установки, но и в передовой системе рекуперации энергии, которая позволяет значительно позднее подключать основные механизмы тормозной системы, а значит, дольше продолжать движение на максимальной скорости.