В Израиле обнаружены монеты времен халифа Гаруна Аль-Рашида
В Израиле археологами обнаружены монеты, датируемые временами правления багдадского халифа Гаруна Аль-Рашида, то есть IX веком н. э. Золото находилось в тайнике мастерской, расположенной в городе Явне Центрального округа государства.
Сообщается, что 7 из найденных исследователями монет очень хорошо сохранились. Динары находились в керамической посуде, использовавшейся для приготовления пищи. Их отчеканили при правлении Гаруна Аль-Рашида – халифа, позднее ставшего главным персонажем известного сборника восточных сказок «Тысяча и одна ночь».
Другие из найденных золотых монет – дирхемы – чеканились исламскими правителями Туниса и Северной Африки. Ранее археологи обнаружили на территории Греции выложенные золотом гробницы бронзового века.
Сообщается, что 7 из найденных исследователями монет очень хорошо сохранились. Динары находились в керамической посуде, использовавшейся для приготовления пищи. Их отчеканили при правлении Гаруна Аль-Рашида – халифа, позднее ставшего главным персонажем известного сборника восточных сказок «Тысяча и одна ночь».
Другие из найденных золотых монет – дирхемы – чеканились исламскими правителями Туниса и Северной Африки. Ранее археологи обнаружили на территории Греции выложенные золотом гробницы бронзового века.