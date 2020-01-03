В Египте найдена статуя древнего бога Гора, являющегося покровителем фараонов





Божество было найдено в Луксоре, в развалинах погребального зала храма Аменхотепа III, во время совместной экспедиции немецких и египетских археологов под руководством Хорига Сурузяна. Второе название сооружения - «Храм миллионов лет».Статуя частично повреждена, в хорошем состоянии находятся туловище и голова. Руки сломаны, а ноги вообще отсутствуют, общая высота артефакта 185 см и он изображен в одеждах того времени. Согласно верованиям древних египтян, Гор помогал фараонам в их правлении. Он покровительствовал исключительно царствующим особам, которых на той территории также называли «несу».