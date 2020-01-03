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В Сети вспомнили об уникальном лимузине на базе ВАЗ-2110

В конце девяностых годов российский АвтоВАЗ предлагал немало интересных идей с точки зрения модификаций своих моделей, но многие из них так и остались концептами. Недавно в Сети вспомнили об одной такой новинке, которая была представлена в виде лимузина, созданного на базе популярного седана ВАЗ-2110.
В Сети вспомнили об уникальном лимузине на базе ВАЗ-2110

Лимузин в исполнении инженеров АвтоВАЗа получил заводской индекс ВАЗ-21109, но на рынке должен был появиться под названием «Консул». Собирался этот автомобиль на базе седана ВАЗ-2110, внешнее исполнение которого в те годы считалось революционным для отечественного автопрома. Первую пробную партию таких лимузинов компания собрала еще в 1996 году, причем, выпускались они исключительно на заказ. Проект подразумевал увеличение колесной базы машины на 65 сантиметров, что растянуло ее длину почти до 5-метровой отметки.

Под крышкой капота располагался все тот же 1,5-литровый 93-сильный двигатель. Зато салон автомобиля инженеры переработали полностью, чтобы он отвечал требованиям, традиционно предъявляющимся к машинам подобного класса. Здесь появилась кожаная отделка, был установлен холодильник с минибаром, присутствовал даже телевизор.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:16

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