В Сети вспомнили об уникальном лимузине на базе ВАЗ-2110
В конце девяностых годов российский АвтоВАЗ предлагал немало интересных идей с точки зрения модификаций своих моделей, но многие из них так и остались концептами. Недавно в Сети вспомнили об одной такой новинке, которая была представлена в виде лимузина, созданного на базе популярного седана ВАЗ-2110.
Лимузин в исполнении инженеров АвтоВАЗа получил заводской индекс ВАЗ-21109, но на рынке должен был появиться под названием «Консул». Собирался этот автомобиль на базе седана ВАЗ-2110, внешнее исполнение которого в те годы считалось революционным для отечественного автопрома. Первую пробную партию таких лимузинов компания собрала еще в 1996 году, причем, выпускались они исключительно на заказ. Проект подразумевал увеличение колесной базы машины на 65 сантиметров, что растянуло ее длину почти до 5-метровой отметки.
Под крышкой капота располагался все тот же 1,5-литровый 93-сильный двигатель. Зато салон автомобиля инженеры переработали полностью, чтобы он отвечал требованиям, традиционно предъявляющимся к машинам подобного класса. Здесь появилась кожаная отделка, был установлен холодильник с минибаром, присутствовал даже телевизор.
Лимузин в исполнении инженеров АвтоВАЗа получил заводской индекс ВАЗ-21109, но на рынке должен был появиться под названием «Консул». Собирался этот автомобиль на базе седана ВАЗ-2110, внешнее исполнение которого в те годы считалось революционным для отечественного автопрома. Первую пробную партию таких лимузинов компания собрала еще в 1996 году, причем, выпускались они исключительно на заказ. Проект подразумевал увеличение колесной базы машины на 65 сантиметров, что растянуло ее длину почти до 5-метровой отметки.
Под крышкой капота располагался все тот же 1,5-литровый 93-сильный двигатель. Зато салон автомобиля инженеры переработали полностью, чтобы он отвечал требованиям, традиционно предъявляющимся к машинам подобного класса. Здесь появилась кожаная отделка, был установлен холодильник с минибаром, присутствовал даже телевизор.