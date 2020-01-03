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«Ищу мужа»: Настасья Самбурская опубликовала забавное фото из отпуска на Бали

Известная российская актриса театра и кино Настасья Самбурская проводит отпуск в компании подруг на острове Бали. Недавно звезда ситкома «Универ» опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram забавное фото с отдыха, на котором, как всегда, блеснула чувством юмора.
«Ищу мужа»: Настасья Самбурская опубликовала забавное фото из отпуска на Бали

На представленном сюжете артистка запечатлена в компании подруг. Девушки стоят у дороги, а Самбурская высокого закинула ногу, демонстрируя прекрасную растяжку. Это фото она решила сопроводить привычной для нее шуткой. «Ищу мужа. Ой, таксиста!» - не без иронии утверждает знаменитость в подписи к этой публикации. Поклонники актрисы высоко оценили ее чувство юмора и принялись писать в комментариях ответные шутки. Впрочем, но обошлось и без недоброжелателей, которые решили раскритиковать артистку за ее внешний вид без макияжа. «Без мейкапа страшно», - отметил один из таких комментаторов.

Впрочем, сама Самбурская быстро нашла что ответить хейтеру. «Не бойтесь. Вам меня без мейкапа только на фотографиях и рассматривать», - написала она в ответ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:09

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