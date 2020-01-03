«Ищу мужа»: Настасья Самбурская опубликовала забавное фото из отпуска на Бали

На представленном сюжете артистка запечатлена в компании подруг. Девушки стоят у дороги, а Самбурская высокого закинула ногу, демонстрируя прекрасную растяжку. Это фото она решила сопроводить привычной для нее шуткой.- не без иронии утверждает знаменитость в подписи к этой публикации. Поклонники актрисы высоко оценили ее чувство юмора и принялись писать в комментариях ответные шутки. Впрочем, но обошлось и без недоброжелателей, которые решили раскритиковать артистку за ее внешний вид без макияжа., - отметил один из таких комментаторов.Впрочем, сама Самбурская быстро нашла что ответить хейтеру., - написала она в ответ.