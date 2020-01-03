В Норильске пассажиров в салоне автобуса замело снегом





Инцидент произошёл 30 декабря в вечернее время суток. Со слов горожанина, производившего видеосъёмку, пока пострадавшие ждали инспекторов ДПС, из-за пурги на улице в салон автобуса намело снега, который припорошил пассажиров.Как отмечается, окна и двери транспортного средства были плотно закрыты, но из-за скорости ветра на улице в 35 м/с снег в салон проникал даже сквозь минимальные щели.В то время как россияне, проживающие в центральной части РФ, жалуются на отсутствие снега, в Норильске с этим проблем нет. 3 января температура воздуха в городе – минус 16 °C, скорость ветра – до 12 м/с, что считается вполне хорошей погодой.