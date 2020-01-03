АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

В Норильске пассажиров в салоне автобуса замело снегом

В городе Норильск пассажиров автобуса, попавшего в ДТП, замело снегом. Соответствующую запись опубликовал в интернете местный житель, ехавший тем маршрутом.
В Норильске пассажиров в салоне автобуса замело снегом

Инцидент произошёл 30 декабря в вечернее время суток. Со слов горожанина, производившего видеосъёмку, пока пострадавшие ждали инспекторов ДПС, из-за пурги на улице в салон автобуса намело снега, который припорошил пассажиров.

Как отмечается, окна и двери транспортного средства были плотно закрыты, но из-за скорости ветра на улице в 35 м/с снег в салон проникал даже сквозь минимальные щели.

В то время как россияне, проживающие в центральной части РФ, жалуются на отсутствие снега, в Норильске с этим проблем нет. 3 января температура воздуха в городе – минус 16 °C, скорость ветра – до 12 м/с, что считается вполне хорошей погодой.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети вспомнили об уникальном лимузине на базе…
«Ищу мужа»: Настасья Самбурская опубликовала забавное фото из отпуска на…
В Норильске пассажиров в салоне автобуса замело…
Врачи рассказали об опасности обычного мыло для…
Марат Башаров будет работать ведущим на шоу Ирины…
Кирилл Сафонов показал снимок могилы Галины Волчек, усыпанной…
Названы 5 продуктов, которые нужно включить в зимний…
Disney может привлечь к работе над следующими «Звёздными войнами» режиссёра Джорджа…
Диетологи назвали 9 полезных свойств мёда для здоровья волос и…
Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в…
Samsung зарегистрировала названия для девяти новых…
«Забавный ритуал»: Анастасия Волочкова «сожгла завистников» в…
В Сети показали «Запорожец» по мотивам мультфильма…
Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и…
Citroen готовит презентацию автомобиля с перпендикулярной…
Голую Светлану Лободу в клипе «Мира мало» осудили за «пропаганду пошлости и…
В Уфе водитель трамвая высадила пенсионерку в сугроб и…
Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей…
Oppo Find X2: Один из самых интересных флагманов нового года показали на…
Актриса Анна Пескова запрещает дочери смотреть фильмы со своим…
NASA показало уникальный снимок галактического…
Некоторые продукты помогают организму человека бороться с воспалительными…
Huawei выпустила долгожданный ноутбук MateBook D15 Ryzen Edition с процессорами от…
Клюква предотвращает рецидивы инфекции мочевыводящих путей благодаря антиадгезионным…
Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969…
«Новогодний» первенец появился на свет в семье из…
Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020…
Меган Маркл не смогла отказаться от некоторых вредных…
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми…
Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются…
На отдыхе в Таиланде Дана Борисова постеснялась предложить Александру Петрову сделать общее…
Житель Тверской области зарезал женщину после новогоднего…
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже 14…
В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по…
Елена Корикова очаровала Илью Глинникова: «Он в вас…
Баня, плавание и снежные ванны являются любимыми процедурами Светланы…
Оксана Самойлова улетела рожать четвертого ребенка за…
Lenovo представила портативную АКБ, способную заряжать…
Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего…
Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса…
Просмотреть все новости