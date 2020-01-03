Кирилл Сафонов показал снимок могилы Галины Волчек, усыпанной цветами





, - гласит подпись мужа певицы Саши Савельевой под этой публикацией. Примечательно, что именно столько дней миновало со дня смерти народной артистки, которая стала потрясением для всего российского театрального мира. Примечательно, что на этом фото можно также увидеть сигареты – ведь, как известно, Галина Борисовна много лет не могла избавиться от этой пагубной привычки.Стоит напомнить, Галина Волчек скончалась на 87-ом году жизни. Причем, всего за сутки до госпитализации артистка побывала в «Современнике» на репетиции, однако уже следующей ночью ее состояние резко ухудшилось. Медики несколько дней пытались спасти жизнь знаменитого режиссера, однако 26 декабря Галины Борисовны не стало.