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Кирилл Сафонов показал снимок могилы Галины Волчек, усыпанной цветами

Миновало уже девять дней со дня смерти знаменитой российской актрисы и режиссера, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Актер Кирилл Сафонов в связи с этим опубликовал на своей страничке в Instagram фото могилы артистки, усыпанной горой цветов.
Кирилл Сафонов показал снимок могилы Галины Волчек, усыпанной цветами

«9 дней», - гласит подпись мужа певицы Саши Савельевой под этой публикацией. Примечательно, что именно столько дней миновало со дня смерти народной артистки, которая стала потрясением для всего российского театрального мира. Примечательно, что на этом фото можно также увидеть сигареты – ведь, как известно, Галина Борисовна много лет не могла избавиться от этой пагубной привычки.

Стоит напомнить, Галина Волчек скончалась на 87-ом году жизни. Причем, всего за сутки до госпитализации артистка побывала в «Современнике» на репетиции, однако уже следующей ночью ее состояние резко ухудшилось. Медики несколько дней пытались спасти жизнь знаменитого режиссера, однако 26 декабря Галины Борисовны не стало.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:39

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