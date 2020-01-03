Врачи рассказали об опасности обычного мыло для лица





Поводом для исследования данного вопроса стал реальный случай. Пациент пытался бороться с высыпаниями на лице с помощью обыкновенного мыла и противовоспалительного средства. Итогом самолечения стало осложнение, которое заставило его обратиться к врачу.В процессе обследования пациента дерматолог установил, что мыло, которое тот использовал для лечения, имело обратный эффект, и просто уничтожило защитную жировую плёнку, которая создаётся организмом. В результате, в отсутствие естественной защиты и под воздействием окружающей среды сыпь только усилилась.Существует огромное разнообразие специальных средств для лица, выполняющих различные функции, начиная от простого очищения, заканчивая лечебным эффектом. В любом случае, стоит помнить о том, что прежде, чем начинать применение любых медицинских препаратов, стоит в первую очередь проконсультироваться с врачом.