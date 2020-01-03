Disney может привлечь к работе над следующими «Звёздными войнами» режиссёра Джорджа Лукаса
Компания The Walt Disney Company может привлечь к работе над следующим фильмом кинофраншизы «Звёздные войны» Джорджа Лукаса – создателя данной научно-фантастической саги, а также приключенческих лент об Индиане Джонсе. Режиссёру поручат проработку сценария.
Тем не менее, данная информация пока не подтверждена ни представителями Disney, ни Джорджом Лукасом. Но реакция зрителей и кинокритиков на последнюю ленту «Звёздных войн» вполне может привести руководство компании к мысли о необходимости кардинально скорректировать свой подход к съёмках кинокартин, так что возвращение к работе знаменитости вполне возможно. В данном случае он бы не продюсировал фильм и не являлся бы его режиссёром, а направлял творческий процесс в правильное русло, ведь именно этого не хватало последним лентам серии, которые хотя и можно назвать захватывающими в плане использования спецэффектов, но им не удалось привнести в Star Wars ничего нового.
Стоит отметить, Джорджу Лукасу последние три кинокартины «Звёздных войн» не понравились до такой степени, что премьеру последней части он не посетил, хотя и был приглашён. Ранее сообщалось о попытке продажи сценария последнего эпизода Star Wars на интернет-площадке eBay.
Тем не менее, данная информация пока не подтверждена ни представителями Disney, ни Джорджом Лукасом. Но реакция зрителей и кинокритиков на последнюю ленту «Звёздных войн» вполне может привести руководство компании к мысли о необходимости кардинально скорректировать свой подход к съёмках кинокартин, так что возвращение к работе знаменитости вполне возможно. В данном случае он бы не продюсировал фильм и не являлся бы его режиссёром, а направлял творческий процесс в правильное русло, ведь именно этого не хватало последним лентам серии, которые хотя и можно назвать захватывающими в плане использования спецэффектов, но им не удалось привнести в Star Wars ничего нового.
Стоит отметить, Джорджу Лукасу последние три кинокартины «Звёздных войн» не понравились до такой степени, что премьеру последней части он не посетил, хотя и был приглашён. Ранее сообщалось о попытке продажи сценария последнего эпизода Star Wars на интернет-площадке eBay.