Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии





Сообщается, что сам фестиваль пройдет на территории города Индио. При этом важно отметить, что Coachella считается одним из самых крупных, знаменитых и прибыльных музыкальных событий в США и во всем мире. «Ленинград», судя по опубликованным данным, должен выступить перед зрителями в два разных фестивальных дня: 12 и 19 апреля 2020 года. Также стоит подчеркнуть, что коллектив станет единственной российской группой на фестивале.Напомним, в октябре минувшего года группа «Ленинград» дала заключительный концерт в рамках своего прощального тура в Петербурге. При этом лидер коллектива Сергей Шнуров, распуская команду, допустил, что в некоторых случаях музыканты могут собраться, чтобы снова выступить вместе.