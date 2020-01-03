Названы 5 продуктов, которые нужно включить в зимний рацион





Зимой нужно уделять особенное внимание своему питанию, так как в холодное время года метаболизм замедляется, а сам человек становится немного ленивее. Сложнее в этот период заниматься спортом и гораздо проще поглощать сладости и углеводы в больших, чем летом, количествах. Поэтому, для поддержания здоровья и нормального функционирования организма нужно обязательно включать следующие продукты питания в свой рацион.Диетолог рекомендует обратить внимание на корнеплоды – тыкву, морковь, свеклу, так как они выдерживают холода и сохраняют свои полезные свойства.Овсянка, особенно не быстрого приготовления, а цельнозерновая, сможет стать отличным источником питательных элементов и клетчатки. При сочетании с яблоками или бананами, которые так же можно свободно найти зимой, она может стать вкусным и полезным завтраком.Восполнить дефицит витамин С в организме также поможет цветная капуста и брокколи.Натуральный мёд может стать полноценной заменой для людей, которые очень любят сладкое. К тому же, он помогает в борьбе с инфекциями и простудными заболеваниями. Зимой особенно полезно есть супы. Для их приготовления можно использовать доступные свежие овощи или же сочетать их с замороженными продуктами.