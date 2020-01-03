Названы 5 продуктов, которые нужно включить в зимний рацион
Диетологи рассказали, какие продукты стоит включить в зимний рацион. Корнеплоды, овсянка и капуста – вот неполный список ингредиентов меню, которые легко можно найти на полках магазинов в это время года.
Зимой нужно уделять особенное внимание своему питанию, так как в холодное время года метаболизм замедляется, а сам человек становится немного ленивее. Сложнее в этот период заниматься спортом и гораздо проще поглощать сладости и углеводы в больших, чем летом, количествах. Поэтому, для поддержания здоровья и нормального функционирования организма нужно обязательно включать следующие продукты питания в свой рацион.
Диетолог рекомендует обратить внимание на корнеплоды – тыкву, морковь, свеклу, так как они выдерживают холода и сохраняют свои полезные свойства.
Овсянка, особенно не быстрого приготовления, а цельнозерновая, сможет стать отличным источником питательных элементов и клетчатки. При сочетании с яблоками или бананами, которые так же можно свободно найти зимой, она может стать вкусным и полезным завтраком.
Восполнить дефицит витамин С в организме также поможет цветная капуста и брокколи.
Натуральный мёд может стать полноценной заменой для людей, которые очень любят сладкое. К тому же, он помогает в борьбе с инфекциями и простудными заболеваниями. Зимой особенно полезно есть супы. Для их приготовления можно использовать доступные свежие овощи или же сочетать их с замороженными продуктами.
Зимой нужно уделять особенное внимание своему питанию, так как в холодное время года метаболизм замедляется, а сам человек становится немного ленивее. Сложнее в этот период заниматься спортом и гораздо проще поглощать сладости и углеводы в больших, чем летом, количествах. Поэтому, для поддержания здоровья и нормального функционирования организма нужно обязательно включать следующие продукты питания в свой рацион.
Диетолог рекомендует обратить внимание на корнеплоды – тыкву, морковь, свеклу, так как они выдерживают холода и сохраняют свои полезные свойства.
Овсянка, особенно не быстрого приготовления, а цельнозерновая, сможет стать отличным источником питательных элементов и клетчатки. При сочетании с яблоками или бананами, которые так же можно свободно найти зимой, она может стать вкусным и полезным завтраком.
Восполнить дефицит витамин С в организме также поможет цветная капуста и брокколи.
Натуральный мёд может стать полноценной заменой для людей, которые очень любят сладкое. К тому же, он помогает в борьбе с инфекциями и простудными заболеваниями. Зимой особенно полезно есть супы. Для их приготовления можно использовать доступные свежие овощи или же сочетать их с замороженными продуктами.
Общество
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 18:30