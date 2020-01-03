Samsung зарегистрировала названия для девяти новых смартфонов





Судя по изображениям, опубликованным в сети микроблогов Twitter инсайдерами, Samsung зарегистрировала названия для новых смартфонов серии А. Более того, источники даже приводят полный перечень: А92, А82, А72, А62, А52, А42, А32, А22 и А12. Проще говоря, речь идет о третьем поколении устройств серии А, поскольку первое поколение выходило под названием Ах0, а нынешний актуальный бренд данных смартфонов присутствует на рынке под названиями Ах1, многие модели этой серии должны быть представлены в ближайшее время.Примечательно, что в декабре 2019 года производитель уже показывал два новых смартфона – дебютантами под конец года стали Samsung Galaxy A71 и А51. Что же касается данных о характеристиках моделей, названия которых компания зарегистрировала недавно, то об этом пока ничего не известно. Эксперты лишь полагают, что их презентации следует ожидать ближе к концу текущего года.