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Samsung зарегистрировала названия для девяти новых смартфонов

Южнокорейский техногигант Samsung еще только планирует представить свои новые смартфоны линейки Galaxy A 2020 модельного года, зато уже сейчас стало известно, что производитель зарегистрировал названия для будущих моделей этой серии. Таких устройств, судя по данным источников, окажется всего девять.
Samsung зарегистрировала названия для девяти новых смартфонов

Судя по изображениям, опубликованным в сети микроблогов Twitter инсайдерами, Samsung зарегистрировала названия для новых смартфонов серии А. Более того, источники даже приводят полный перечень: А92, А82, А72, А62, А52, А42, А32, А22 и А12. Проще говоря, речь идет о третьем поколении устройств серии А, поскольку первое поколение выходило под названием Ах0, а нынешний актуальный бренд данных смартфонов присутствует на рынке под названиями Ах1, многие модели этой серии должны быть представлены в ближайшее время.

Примечательно, что в декабре 2019 года производитель уже показывал два новых смартфона – дебютантами под конец года стали Samsung Galaxy A71 и А51. Что же касается данных о характеристиках моделей, названия которых компания зарегистрировала недавно, то об этом пока ничего не известно. Эксперты лишь полагают, что их презентации следует ожидать ближе к концу текущего года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:00

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