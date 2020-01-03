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Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и Серафимой

В одном из своих интервью Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и Серафимой. Рок-музыкант особо отметил, что многие родители ошибаются, когда посвящают свою жизнь ребенку.
Сергей Шнуров рассказал об отношениях со своими детьми Аполлоном и Серафимой

На данный момент Сергей Шнуров женат на Ольге Абрамовой, которая является его четвертой избранницей. У солиста группы "Ленинград" есть дочь Серафима, рожденная в браке с Марией Исмагиловой, ставшей его первой супругой. От второй жены Светланы Костицыной у знаменитого музыканта есть сын Аполлон, которого назвали в честь поэта Аполлона Григорьева. В недавнем интервью Сергей Шнуров рассказал, какие у него отношения с наследниками.

Музыкант считает, что не все дети могут оправдать ожидания родителей. Лидер группы "Ленинград" убежден, что каждый человек должен проживать собственную жизнь и надеяться только на себя. Исполнитель рассказал, что у людей кроме данного фактора нет фактически никого. У каждого есть только своя голова и собственные идеи. Также Сергей Шнуров сказал: "Все остальное — это только костыли, которые рано или поздно вылетят у тебя из рук". При этом музыкант отметил, что не отказывается от общения со своими детьми Аполлоном и Серафимой.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:33

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