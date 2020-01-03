Citroen готовит презентацию автомобиля с перпендикулярной парковкой





Вероятнее всего, уже в феврале представители популярной французской марки представят широкой публике серийный вариант дебютировавшего еще в минувшем году на Женевском автосалоне концепта Citroen Ami One. Длина этого компактного автомобиля составляет всего 250 сантиметров. При таком параметре, отмечали во время презентации специалисты марки, новинку можно будет легко парковать перпендикулярно тротуару.О том, какой будет серийная версия концепта, на данный момент ничего не известно. Можно лишь отметить, что представленный ранее вариант развивал скорость до 45 километров в час и имел запас автономного хода на одном заряде аккумуляторов около 100 километров. Управлять таким автомобилем, отмечали прежде в компании, сможет любой водитель старше 16 лет, впрочем, этот параметр в некоторой степени зависит от особенностей законодательства той или иной страны.