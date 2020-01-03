Диетологи назвали 9 полезных свойств мёда для здоровья волос и кожи





Мёд можно смело использовать в качестве увлажняющей маски для лица, так как он обладает способностями удерживать влагу при нанесении на кожу. Двадцати минут процедуры будет вполне достаточно для увлажнения. Также она за счёт противовоспалительных свойств основного компонента поможет избавиться от прыщей всего за 15 минут.Смешав две ложки мёда с ложкой соды, можно получить отшелушивающее средство. Благодаря питательным свойствам первого продукта кожа очистится и напитается витаминами, второй же компонент сработает в качестве пилинга. Антибактериальные свойства этого продукта так же могут помочь в очистке пор. Наибольшего эффекта можно добиться, смешав его с маслом кокоса либо жожоба. Так как мёд обладает регенерирующими способностями, он хорошо подходит для обработки ран и ожогов. Такие процедуры предотвращают образование рубцов.Маску из этого чудодейственного продукта можно наносить и на волосы. Если смешать его в пропорции 1:2 с кокосовым маслом, нанести на всю длину, не задевая корни, и оставить на 20 минут, то получившийся бальзам поможет вернуть блеск локонам. Также смесью из трёх столовых ложек мёда с двумя ложками воды можно осветлить волосы, если получившуюся маску наносить на час раз в неделю. Нагретую до пастообразного состояния смесь из мёда, сахара и пары капель лимона можно использовать в качестве средства для удаления нежелательных волос в домашних условиях.