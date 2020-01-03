Голую Светлану Лободу в клипе «Мира мало» осудили за «пропаганду пошлости и извращений»
Поклонники Светланы Лободы, ранее в основном защищавшие её от обвинений в излишней откровенности нарядов и манеры поведения, теперь сами принялись её осуждать – за пропаганду, по их мнению, пошлости и извращений. Певица появилась в клипе на музыкальную композицию «Мира мало» полностью голой, всячески изгибаясь, сидя верхом на лошади.
Под фрагментом видеоработы, опубликованным Светланой Лободой в её Instagram-аккаунте, появилось множество негативных комментариев, причём не от хейтеров, а от почитателей творчества артистки. Многие из поклонников певицы выразили разочарование её поведением и даже намекнули на пропаганду зоофилии, сочтя движения знаменитости на коне «сексуальными ласками» с животным. Впрочем, другим новая видеоработа Светланы Лободы понравилась, и они назвали клип «крутым».
Ранее дочь исполнительницы Ева поздравила поклонников своей мамы с Новым годом.
Под фрагментом видеоработы, опубликованным Светланой Лободой в её Instagram-аккаунте, появилось множество негативных комментариев, причём не от хейтеров, а от почитателей творчества артистки. Многие из поклонников певицы выразили разочарование её поведением и даже намекнули на пропаганду зоофилии, сочтя движения знаменитости на коне «сексуальными ласками» с животным. Впрочем, другим новая видеоработа Светланы Лободы понравилась, и они назвали клип «крутым».
Ранее дочь исполнительницы Ева поздравила поклонников своей мамы с Новым годом.