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Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей Сети

В Сети появился снимок Альбины Джанабаевой без макияжа и различных фильтров. Данная фотография разочаровала пользователей и поклонников певицы.
Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей Сети

Многие знаменитости решили встречать Новый год за пределами Российской Федерации. Альбина Джанабаева и ее супруг Валерий Меладзе выбрали для новогодних каникул Финляндию, но и там пару в одном из местных заведений смог занять очевидец. На кадрах, опубликованных в Сети, Валерий Меладзе одет в темный спортивный костюм и белую футболку, а его супруга Альбина Джанабаева выбрала серого цвета свитер с горлом. Она предпочла позировать без макияжа с волосами, собранными в пучок на макушке. Артистка не захотела сфотографироваться с фанатом, сказав, что сейчас она не в форме.

Пользователи интернета признались, что не сразу узнали известную певицу. Некоторые поклонники Альбины Джанабаевой отметили, что без макияжа и различных фильтров она "выглядит непрезентабельно". Также многие написали, что такой внешний вид знаменитости их очень сильно разочаровал.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:54

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