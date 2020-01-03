Альбина Джанабаева без макияжа и фильтров разочаровала пользователей Сети

Многие знаменитости решили встречать Новый год за пределами Российской Федерации. Альбина Джанабаева и ее супруг Валерий Меладзе выбрали для новогодних каникул Финляндию, но и там пару в одном из местных заведений смог занять очевидец. На кадрах, опубликованных в Сети, Валерий Меладзе одет в темный спортивный костюм и белую футболку, а его супруга Альбина Джанабаева выбрала серого цвета свитер с горлом. Она предпочла позировать без макияжа с волосами, собранными в пучок на макушке. Артистка не захотела сфотографироваться с фанатом, сказав, что сейчас она не в форме.Пользователи интернета признались, что не сразу узнали известную певицу. Некоторые поклонники Альбины Джанабаевой отметили, что без макияжа и различных фильтров она "выглядит непрезентабельно". Также многие написали, что такой внешний вид знаменитости их очень сильно разочаровал.