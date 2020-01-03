В Уфе водитель трамвая высадила пенсионерку в сугроб и уехала





Отмечается также, что в течение всего этого времени водитель продолжала беседовать с кем-то по телефону. Как рассказывает один из свидетелей инцидента, к выходу из трамвая подошла пожилая пассажирка, во время остановки она начала аккуратно спускаться, но водитель, не обращая на пассажирку никакого внимания, просто закрыла дверь у нее перед носом. В результате трость пенсионерки была зажата, а сама она осталась прямо на ступенях. Пассажиры принялись кричать, однако виновница инцидента не обращала на них никакого внимания. Позднее, когда люди стали возмущаться, жительница Уфы остановила транспорт и открыла двери в промежутке между остановками, в результате чего старушка просто рухнула в сугроб. Кто-то из парней пытался помочь ей встать, но транспорт уехал, утверждают свидетели происшествия.Как отмечают жители Уфы в соцсетях, водитель продолжила движение по маршруту, так и не прервав телефонный разговор. Горожане при этом уверены, что она была обязана убедиться в безопасности пассажиров. Теперь горожане намерены жаловаться на действия женщины ее прямому руководству.