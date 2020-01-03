Oppo Find X2: Один из самых интересных флагманов нового года показали на рендерах
Авторы популярного YouTube-канала, которые довольно часто создают трехмерные модели еще не анонсированных производителями смартфонов, провели анализ и создали свое видение того, как мог бы выглядеть следующий флагманский смартфон компании Oppo. Речь идет о рендерах предполагаемого дизайна модели Oppo Find X2.
В последние годы на рынке потребительской электроники установилась тенденция, согласно которой, передовые и инновационные гаджеты теперь выпускают не только знаменитые техногиганты, которые всегда считались признанными лидерами рынка смартфонов. К примеру, в 2019 году компания Орро представила модель Find X с огромным экраном, отсутствием рамок и камер на корпусе в сложенном состоянии. Это устройство быстро обрело собственную армию поклонников, многие из которых ожидают скорого появления Oppo Find X2. Тем более, что инсайдеры уже начали подтверждать информацию о разработке второй версии флагмана.
Собственное видение того, каким может получиться этот смартфон, решили представить авторы канала Concept Creator. По предварительным данным сообщается, что новинка будет основана на процессоре Snapdragon 865 и может быть выпущена уже в первом квартале нынешнего года.
В последние годы на рынке потребительской электроники установилась тенденция, согласно которой, передовые и инновационные гаджеты теперь выпускают не только знаменитые техногиганты, которые всегда считались признанными лидерами рынка смартфонов. К примеру, в 2019 году компания Орро представила модель Find X с огромным экраном, отсутствием рамок и камер на корпусе в сложенном состоянии. Это устройство быстро обрело собственную армию поклонников, многие из которых ожидают скорого появления Oppo Find X2. Тем более, что инсайдеры уже начали подтверждать информацию о разработке второй версии флагмана.
Собственное видение того, каким может получиться этот смартфон, решили представить авторы канала Concept Creator. По предварительным данным сообщается, что новинка будет основана на процессоре Snapdragon 865 и может быть выпущена уже в первом квартале нынешнего года.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:47