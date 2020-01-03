Актриса Анна Пескова запрещает дочери смотреть фильмы со своим участием
Актриса и телеведущая Анна Пескова рассказала, что с недавних пор она запрещает 2-летней дочери смотреть фильмы со своим участием, так как ребёнок очень впечатлительный. Увидев однажды свою маму на экране в многосерийной детективной кинокартине о буднях поисково-спасательного отряда «Пять минут тишины», девочка очень сильно переживала, восприняв съёмку за реальность.
В ленте, расстроившей ребёнка, персонаж Анны Песковой – старший лейтенант Татьяна Белова – карабкалась по скалам. Дочь актрисы, увидев маму на экране в таком амплуа, начала кричать, что так делать нельзя. Затем девочка подбежала к артистке и взволнованно сказала: она никогда её от себя не отпустит. После этого Анна Пескова поняла - чтобы не травмировать психику ребёнка, ей пока не следует показывать фильмы со своим участием.
Анна Пескова, как и многие российские знаменитости, поздравила сограждан с Новым годом праздничным Instagram-постом. Киноактриса пожелала людям ярких эмоций и впечатлений, благоприятных поворотов судьбы, исполнения заветных желаний, а также трудолюбия на пути к достижению поставленных целей.
В ленте, расстроившей ребёнка, персонаж Анны Песковой – старший лейтенант Татьяна Белова – карабкалась по скалам. Дочь актрисы, увидев маму на экране в таком амплуа, начала кричать, что так делать нельзя. Затем девочка подбежала к артистке и взволнованно сказала: она никогда её от себя не отпустит. После этого Анна Пескова поняла - чтобы не травмировать психику ребёнка, ей пока не следует показывать фильмы со своим участием.
Анна Пескова, как и многие российские знаменитости, поздравила сограждан с Новым годом праздничным Instagram-постом. Киноактриса пожелала людям ярких эмоций и впечатлений, благоприятных поворотов судьбы, исполнения заветных желаний, а также трудолюбия на пути к достижению поставленных целей.