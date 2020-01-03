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Некоторые продукты помогают организму человека бороться с воспалительными процессами

Медики рассказали, что воспалительные процессы в организме человека из-за стрессов, бактерий, вредных привычек и других факторов. Некоторые продукты помогают ему бороться с данной проблемой.
Некоторые продукты помогают организму человека бороться с воспалительными процессами

Лидером стал корень имбиря, который не дает расти онкологическим образованиям, а куркума снимает воспаление, являясь природным аналогом ибупрофена. В кокосовом масле за данную функцию отвечает лауриновая кислота, но еще не стоит пренебрегать корочками и перегородками грецких орехов.

Лосось и другие виды жирной рыбы помогут человеку вылечить воспалительные процессы, а крестоцветные овощи защищают организм от хронических патологий. Медики рекомендуют включить в рацион свеклу и капусту, чтобы сохранить здоровье.

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Наука / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:21

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