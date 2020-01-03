«Новогодний» первенец появился на свет в семье из Усинска
В семье из Усинска в первый день 2020 года родился первенец, о чем проинформировали в Минздраве по республике Коми. Вечером 1 января на свет появилась девочка весом 2,5 кг и ростом 48 см. Роды проходили в Кардиологическом диспансере в Сыктывкаре, матери малышки 22 года, она трудоустроена в бюджетной сфере, пишет actualnews.org
Первым же малышом, рожденным в Коми с наступлением нового года, стал мальчик из Сыктывкара. Ребенок имеет вес более 3,2 кг, для семьи он стал третьим ребенком. В первые часы 2020 года в перинатальном центре родились двое мальчиков против одной девочки. Все “новогодние” младенцы, появившиеся на свет здесь, – сыктывкарцы.
В Минтруда республики делятся, что сведения о новорожденны первенцах передаются в Центры соцзащиты. Это необходимо для того, чтобы специалисты озвучивали молодым матерям данные о предусмотренном для них при рождении первого ребенка региональном семейном капитале. Помимо этого, подготавливаются соответствующие сертификаты для вручения.
Предоставляемый регионом маткапитал для родителей, у которых родился первенец, служит новой мерой поддержки, нацеленной на молодые семьи. В Коми такая помощь предоставляется с этого года впервые с подачи стоящего во главе республики Сергея Гапликова. Размер выплат достигает 150 тысяч рублей, направить эту сумму можно на решение ключевых семейных вопросов, в том числе жилищного. Сертификат на такой капитал положен для любой семьи, которая в этом году обзаведется первенцем, что не зависит от материального положения.
Первые выплаты на фоне рождения первенца молодые родители, чьи дети появились на свет в начале 2020 года, смогут получить вскоре после связанных с праздниками выходных.
Первым же малышом, рожденным в Коми с наступлением нового года, стал мальчик из Сыктывкара. Ребенок имеет вес более 3,2 кг, для семьи он стал третьим ребенком. В первые часы 2020 года в перинатальном центре родились двое мальчиков против одной девочки. Все “новогодние” младенцы, появившиеся на свет здесь, – сыктывкарцы.
В Минтруда республики делятся, что сведения о новорожденны первенцах передаются в Центры соцзащиты. Это необходимо для того, чтобы специалисты озвучивали молодым матерям данные о предусмотренном для них при рождении первого ребенка региональном семейном капитале. Помимо этого, подготавливаются соответствующие сертификаты для вручения.
Предоставляемый регионом маткапитал для родителей, у которых родился первенец, служит новой мерой поддержки, нацеленной на молодые семьи. В Коми такая помощь предоставляется с этого года впервые с подачи стоящего во главе республики Сергея Гапликова. Размер выплат достигает 150 тысяч рублей, направить эту сумму можно на решение ключевых семейных вопросов, в том числе жилищного. Сертификат на такой капитал положен для любой семьи, которая в этом году обзаведется первенцем, что не зависит от материального положения.
Первые выплаты на фоне рождения первенца молодые родители, чьи дети появились на свет в начале 2020 года, смогут получить вскоре после связанных с праздниками выходных.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:54