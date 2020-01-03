Huawei выпустила долгожданный ноутбук MateBook D15 Ryzen Edition с процессорами от AMD





Отмечается, что ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080р и эффективной площадью 87%, чего удалось достичь благодаря рекордно узким 5,3-миллиметровым рамкам. В то же время, корпус устройства имеет толщину всего в 16,9 миллиметров и весит 1620 граммов. Сам MateBook D15 Ryzen Edition выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Стандартная версия ноутбука оснащена процессором AMD Ryzen 5 3500U со встроенным видеоядром Radeon Vega 8. Пользователю также доступны 8 гигабайт оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 256 гигабайт, а в качестве основного хранилища выступит обычный HDD емкостью 1 Тб.Примечателен и тот факт, что модель получила поддержку функции совместной работы нескольких дисплеев, которая позволяет ноутбуку взаимодействовать со смартфонами.