Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969 год

Александр Васильев встречал Новый год в Париже, где у него есть собственная квартира. Сегодня телеведущий решил показать поклонникам черно-белую фотографию, на которой запечатлены его родители Александр Васильев и Татьяна Гулевич. Мужчина и женщина стоят возле наряженной елки, улыбаются, и смотрят друг на друга. В комментарии к посту в Instagram-аккаунте знаменитость сообщил, что его отец был художником, а мать актрисой. Также Александр Васильев особо отметил, что на снимке его родители встречали Новый 1969 год.Подписчики написали, что мать коллекционера Татьяна Гулевич выглядит очень стильно. Многие заметили, что у знаменитости улыбка его родительницы, а также он обладает ее харизмой. Публикация Александра Васильева уже набрал более 8 тысяч лайков.