АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969 год

Александр Васильев опубликовал в социальной сети Instagram архивную фотографию. Знаменитость решил показать фанатам, как его родители встречали Новый 1969 год.
Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969 год

Александр Васильев встречал Новый год в Париже, где у него есть собственная квартира. Сегодня телеведущий решил показать поклонникам черно-белую фотографию, на которой запечатлены его родители Александр Васильев и Татьяна Гулевич. Мужчина и женщина стоят возле наряженной елки, улыбаются, и смотрят друг на друга. В комментарии к посту в Instagram-аккаунте знаменитость сообщил, что его отец был художником, а мать актрисой. Также Александр Васильев особо отметил, что на снимке его родители встречали Новый 1969 год.

Подписчики написали, что мать коллекционера Татьяна Гулевич выглядит очень стильно. Многие заметили, что у знаменитости улыбка его родительницы, а также он обладает ее харизмой. Публикация Александра Васильева уже набрал более 8 тысяч лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei выпустила долгожданный ноутбук MateBook D15 Ryzen Edition с процессорами от…
Клюква предотвращает рецидивы инфекции мочевыводящих путей благодаря антиадгезионным…
Александр Васильев показал фанатам, как его родители встречали Новый 1969…
«Новогодний» первенец появился на свет в семье из…
Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020…
Меган Маркл не смогла отказаться от некоторых вредных…
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми…
Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются…
На отдыхе в Таиланде Дана Борисова постеснялась предложить Александру Петрову сделать общее…
Житель Тверской области зарезал женщину после новогоднего…
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже 14…
В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по…
Елена Корикова очаровала Илью Глинникова: «Он в вас…
Баня, плавание и снежные ванны являются любимыми процедурами Светланы…
Оксана Самойлова улетела рожать четвертого ребенка за…
Lenovo представила портативную АКБ, способную заряжать…
Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего…
Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса…
Федор Смолов больше не скрывает свой роман с 17-летней внучкой Бориса…
Строители испортили дорогую сантехнику в таунхаусе Тани…
Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020…
Расшифрованы предсказания Нострадамуса для России на 2020…
Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления…
Hyundai и Kia выпустят электрические версии своих популярных кроссоверов в 2020…
Пожар в Подмосковье унес жизни четырех…
Певица Анна Семенович поправилась до 100…
«И как теперь спать?»: Мини-сериал «Дракула» от телеканала ВВС привёл в ужас…
День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020…
В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней…
Рубль на торгах ММВБ дорожает относительно доллара и…
Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон…
Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на…
Кроссовер Mazda CX-5 подвергли тюнингу в стиле ралли…
Тёмная материя могла существовать ещё до Большого…
«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров прокомментировал проигрыш Антона Токарева на…
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на…
Обратная совместимость PlayStation 5 позволит сыграть во все старые игры…
Аглая Тарасова и Даррен Аронофски проводят новогодние каникулы в…
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI…
Ученые: Сауна повышает продолжительность человеческой…
Просмотреть все новости