Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020 году





Так, если у пользователя перестанет включаться или заряжаться его iPhone 6s или iPhone 6s Plus, то ему доступен бесплатный ремонт смартфона в авторизованных сервисных центрах бренда. Эта программа действует в отношении устройств, которые были выпущены в период с октября 2018 года по август 2019 года. Разумеется, если специалисты в сервисе найдут повреждения, которые не предусмотрены гарантийным обслуживанием, то за их устранение уже придется платить. В то же время компания компенсирует пользователям средства за отремонтированные за свой счет бракованные модули.Еще одна действительная программа касается возможных проблем с работой мульти-тач в iPhone 6s Plus, который был куплен не раньше 2015 года. В таком случае компания может предложить полную замену дисплея устройства по цене в 11 680 рублей. При этом, всем, кто делал такой ремонт в другом месте и заплатил дороже, производитель готов компенсировать разницу в цене, но для ремонта проблемных сенсорных дисплеев iPhone Х возрастом не более трех лет активной остается программа по бесплатной замене этой части. Она не затрагивает матриц с физическими повреждениями. Если треснул экран на Apple Watch второго или третьего поколения-сотрудники сервисных центров заменят его бесплатно.