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Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020 году

Американская корпорация Apple давно обзавелась репутацией производителя чрезвычайно надежных устройств. Однако некоторые девайсы бренда все еще могут доставлять пользователям проблемы. На этот случай компания предусмотрела специальные программы по обмену или ремонту техники, которые действуют в 2020 году.
Названы программы по ремонту устройств Apple, действующие в 2020 году

Так, если у пользователя перестанет включаться или заряжаться его iPhone 6s или iPhone 6s Plus, то ему доступен бесплатный ремонт смартфона в авторизованных сервисных центрах бренда. Эта программа действует в отношении устройств, которые были выпущены в период с октября 2018 года по август 2019 года. Разумеется, если специалисты в сервисе найдут повреждения, которые не предусмотрены гарантийным обслуживанием, то за их устранение уже придется платить. В то же время компания компенсирует пользователям средства за отремонтированные за свой счет бракованные модули.

Еще одна действительная программа касается возможных проблем с работой мульти-тач в iPhone 6s Plus, который был куплен не раньше 2015 года. В таком случае компания может предложить полную замену дисплея устройства по цене в 11 680 рублей. При этом, всем, кто делал такой ремонт в другом месте и заплатил дороже, производитель готов компенсировать разницу в цене, но для ремонта проблемных сенсорных дисплеев iPhone Х возрастом не более трех лет активной остается программа по бесплатной замене этой части. Она не затрагивает матриц с физическими повреждениями. Если треснул экран на Apple Watch второго или третьего поколения-сотрудники сервисных центров заменят его бесплатно.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:54

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