Клюква предотвращает рецидивы инфекции мочевыводящих путей благодаря антиадгезионным свойствам





В серии экспериментов исследователи задействовали свиней. Как оказалось, плохо изученный учёными растительный углевод, который содержится в ягоде, как раз и способствовал антиадгезионному эффекту, останавливавшему рецидивы инфекции мочевыводящих путей. Суть исследования сводилась к изучению влияния высушенного клюквенного порошка на адгезию кишечной палочки, находившейся в моче подопытных животных. Взрослым самкам ежедневно добавляли в пищу по 5 граммов указанного вещества на каждый килограмм массы их тела, а также собирали мочу, используя для этого катетеры.Проверка взятых исследователями образцов выделяемой почками жидкости на антиадгезионную активность показала, что олигосахариды, отобранные из мочи свиней и структурно связанные с клюквой, отвечали за антиадгезионный эффект, наблюдавшийся после употребления в пищу данной ягоды.