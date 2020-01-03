Клюква предотвращает рецидивы инфекции мочевыводящих путей благодаря антиадгезионным свойствам
Группа учёных из университетов Миссисипи и Джорджии выяснила, что благодаря употреблению в пищу клюквы у человека значительно снижается вероятность рецидивов инфекции мочевыводящих путей. Сок этой ягоды не уничтожает патогенные микроорганизмы, но предотвращает их прилипание к органам мочевыделительной системы и тем самым препятствует размножению бактерий. Это свойство клюквы называется антиадгезионным.
В серии экспериментов исследователи задействовали свиней. Как оказалось, плохо изученный учёными растительный углевод, который содержится в ягоде, как раз и способствовал антиадгезионному эффекту, останавливавшему рецидивы инфекции мочевыводящих путей. Суть исследования сводилась к изучению влияния высушенного клюквенного порошка на адгезию кишечной палочки, находившейся в моче подопытных животных. Взрослым самкам ежедневно добавляли в пищу по 5 граммов указанного вещества на каждый килограмм массы их тела, а также собирали мочу, используя для этого катетеры.
Проверка взятых исследователями образцов выделяемой почками жидкости на антиадгезионную активность показала, что олигосахариды, отобранные из мочи свиней и структурно связанные с клюквой, отвечали за антиадгезионный эффект, наблюдавшийся после употребления в пищу данной ягоды.
В серии экспериментов исследователи задействовали свиней. Как оказалось, плохо изученный учёными растительный углевод, который содержится в ягоде, как раз и способствовал антиадгезионному эффекту, останавливавшему рецидивы инфекции мочевыводящих путей. Суть исследования сводилась к изучению влияния высушенного клюквенного порошка на адгезию кишечной палочки, находившейся в моче подопытных животных. Взрослым самкам ежедневно добавляли в пищу по 5 граммов указанного вещества на каждый килограмм массы их тела, а также собирали мочу, используя для этого катетеры.
Проверка взятых исследователями образцов выделяемой почками жидкости на антиадгезионную активность показала, что олигосахариды, отобранные из мочи свиней и структурно связанные с клюквой, отвечали за антиадгезионный эффект, наблюдавшийся после употребления в пищу данной ягоды.